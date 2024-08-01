1 polis şehit oldu. Kastamonu’da rehine krizi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
1 polis şehit oldu. Kastamonu’da rehine krizi

Kastamonu’da silahlı bir saldırgan, iki polis memurunu tabancayla yaraladıktan sonra saklandığı evinde ailesini rehin aldı. Olay sırasında rehin alınan anne sağ olarak kurtarılırken, yaralı polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi etrafa rastgele ateş açarak olay yerine gelen iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan daha sonra evine çekilerek ailesini rehin aldı.

KARDEŞE ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

İkna çabaları sırasında, saldırganın kardeşi de sürece dahil oldu ve çelik yelek giymesi sağlandı. Sokakta güvenlik önlemleri artırılırken, yaralı polis memurlarının sağlık ekiplerince binadan çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı. Bölgeden zaman zaman silah sesleri yükseldi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırgan etkisiz hale getirilirken, rehin alınan anne sağ olarak kurtarıldı. Ancak, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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