1 saat hakemi eleştiren Okan Buruk’un görmediği ayrıntı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Eüyüpspor 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, kendi evinde aldığı beraberlik ile şoke olurken, ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor ise Galatasaray deplasmanından puan almanın sevincini yaşadı.

Karşılaşmada kaleci Berke Özer’in kurtarışları dikkat çekerken hakem kararları büyük tartışmalara neden oldu.

OKAN BURUK HAKEME YÜKLENDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada maçın hakemine yüklendi. Buruk özellikle oyunun çok sık durmasına dikkat çekerek, “Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptık. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık” ifadelerini kullandı.

“HAKEM GÖREVİNİ YAPTI”

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada maçın hakemine ve TFF’ye sert sözlerle yüklendi. Özbek, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin” dedi.

“OKAN BURUK BUNU GÖRMEDİ Mİ?”

Maç sonrası Okan Buruk ve Dursun Özbek’in açıklamalarının yanı sıra tartışmalı bir pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sánchez ile Mame Thiam arasındaki mücadelenin ardından kırmızı kart tartışması yaşandı.

Davinson Sánchez'in Mame Thiam'a müdahalesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır serbest vuruş kararı verdi. Eyüpsporlu oyuncular ise kırmızı kart bekledi.

Sosyal medyada Okan Buruk’un açıklamalarına dikkat çeken bazı kullanıcılar yaptığı paylaşımlarda Davinson’un kırmızı kart görmesi beklenen pozisyona dikkat çekti. Yapılan yorumlarda “Okan Buruk bunu görmedi mi?” ifadeleri yer aldı.