1 senede 20 yıl birden yaşlandıran organları bitiren besin ortaya çıktı. ABD'li doktor açıkladı

Patates hakkındaki son araştırmalar gerçeği gözler önüne serdi. ABD'li doktorun açıklamasına göre; Patates, 1 senede 20 yıl birden yaşlandırıyor organları bitiriyor.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
1 senede 20 yıl birden yaşlandıran organları bitiren besin ortaya çıktı. ABD'li doktor açıkladı

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için yediğiniz besinlere özen göstermeniz şarttır.

Özellikle bazı besinlerden uzak durmanızda fayda var. Bunlardan biri de her gün severek yediğiniz patates. Patatesin vücuda verdiği zararlar saymakla bitmez.

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Beslenme, vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Hastalıklara karşı kuvvetli bir savunma oluşturmak için beslenme listenizdeki besinleri akıllıca seçmelisiniz. Fakat bazı besinler vardır ki onların ne kadar zararlı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Hatta sık sık ve keyifle tüketirsiniz. Ama bu besinler vücut sağlığınızı ciddi şekilde tehlikeye atar. Son araştırmalara göre patates vücudu adeta zehirliyor.

Patatesi haşlama, kızartma ve püre gibi çeşitli şekillerde yiyebiliyoruz. Patates, birçok kişi için sofranın olmazsa olmazıdır.

Zayıflamaya çalışanların uzak durduğu patatesin en bilinen zararı kilo vermeyi engellemesidir…

American Journal of Clinical Nutrition dergisinin 2007 yılında yaptığı bir araştırma, patates kızartması gibi kızarmış gıdaların obezite ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan patates alerjisi de yaygın görülen bir alerji çeşididir.

Patates yedikten sonra vücudunuzda kaşıntı veya başka bir anormallik hissediyorsanız hemen doktora başvurmanız gerekir. Özellikle kızartılmış olarak tüketilen patates, bu haliyle sindirim sistemine zarar verir ve hazımsızlık problemlerine neden olur.

Kızartılmış patatesin en korkutucu zararlarından biri de damarlara verdiği tahribattır. Patates, damar sertliğine sebep olur ve uzun vadede damar tıkanıklığı ve buna bağlı felçlere bile yol açabilir.

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ABD'li Diyetisyen, patatesleri kızartmanın vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı maddeleri de aktive ettiğini belirtiyor.

Patates yiyerek 1 yılda 10 kat daha hızlı yaşlanabilirsiniz.

ABD'li Diyetisyen ise yağda kızartılmış patateslerin hafızayı bozduğunu ve beyin sağlığını riske attığını ifade ediyor.

Patatesin içindeki nişasta, insülin direnci konusunda diyabet hastaları için tehlikeli olabilir. Bunun yanında patates kızartmasını sık sık yemek, vücuttaki zehirli madde seviyesini de arttırabilir.

Patates yemek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

Patatesi buzdolabında saklamayın, bu solanin miktarını yükseltir. Ayrıca patates yeşil renkliyse ve küçülmüşse asla yemeyin.

Patatesi en sağlıklı şekilde pişirmenin yolu buharda veya fırında pişirmektir.

Haşlamak, patatesteki C ve B vitaminlerinin kaybolmasına sebep olur.

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