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'1 seneden fazla yaşamaz' denilen Zilan 12 yıldır yaşam mücadelesi veriyor

Bursa'da 19 yaşındaki Zilan Ataş’a 6 yaşındayken Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) teşhisi koyan doktorlar "1 seneden fazla yaşamaz" dedi. Ataş, 4 yıldır bitkisel hayatta ve 12 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:40
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1 seneden fazla yaşamaz denilen Zilan Ataş 12 yıldır yaşam mücadelesi veriyor

'1 seneden fazla yaşamaz' denilen Zilan 12 yıldır yaşam mücadelesi veriyor
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Henüz 9 aylık bebekken kızamık hastalığı geçiren Zilan Ataş’ın ailesi, 6 yaşında konuşma ve yürüme bozukluğu, başın öne doğru düşmesi gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Doktorlar Ataş’a tedavisi olmayan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) teşhisi koyarken 1 seneden fazla yaşamayacağını dile getirdi. 15 yaşına kadar yüzde 99 zihinsel ve bedensel engelli olarak hayatına devam eden Ataş, hastalığının aniden ilerlemesi ile birlikte bitkisel hayata girdi. Aile, evin bir odasına yoğun bakım ünitesi kurarak, 4 yıldır bitkisel hayattaki kızlarının hayata dönmesini umut ediyor.

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) TEŞHİSİ KONULDU

SSPE teşhisi konulan gencin annesi Bilgen Ataş, “Benim kızım sağlıklı dünyaya geldi. 6 yaşından sonra yürüme, konuşma ve kafa düşmesi bozukluğundan aksatmadan hastaneye götürdüm. Kızamık virüsü ile bulaşan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) teşhisi koydular. Lösemiyi, kanseri, SMA hastalığını biliyoruz ama SSPE’yi bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kızının beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten anne Ataş, “6 yaşından sonra hızlı bir şekilde hastalığı ilerledi. '1 sene yaşar' dediler ama 9 yıl çok iyi yaşadı. Göz teması, oturup kalkması, hatta yutkunmaları da vardı. Zilan’ın hastalığı ilerledi ve şu an bitkisel hayatta. Beyin ölümü gerçekleşti” şeklinde konuştu.

ACILI ANNE DEVLET BÜYÜKLERİNE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya seslenen Bilgen Ataş, “Tıbbi malzemelerin fiyatı çok yükseldi. Birçok cihaza bağlı. Bir yoğun bakım evinin içine soktuk. İnşallah Zilan için uygun bir doktorla karşılaşırız. Ben anne olarak bunu istiyorum. Zilan ne ilk, ne de son olacak. Devlet büyüklerime önce selam söylemek istiyorum, sonra bir el atmalarını rica ediyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çok güzel doktorlar olduğunu söylediler. Ölmeden son bir umut kızıma yardım istiyorum” diye konuştu.

 

HASTALIK 6 YIL SONRA KENDİNİ GÖSTERDİ

Kızının hastalığa yakalanmadan önce hiçbir rahatsızlığı bulunmadığını ifade eden Bilgen Ataş, “Zilan çok sağlıklı bir çocuktu. 9 aylıkken kızamık geçirdi. Beyninde virüs kalmış. O da 6 yaşında kendini gösterdi. Sonrasında engelli olarak yaşamaya devam etti. Şu anda bitkisel hayatta. Ama ben yine de umudumu kesmedim. Elini çekiyor, kafasını çeviriyor, beyin ölümü gerçekleşmiş bir çocuk olarak iğne batırılsa bile hissediyor. Ama gel gelelim bu hastalığa uygun bir doktor karşımıza çıkmadı” dedi.

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