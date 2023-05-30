1 sezonda 487 teknik adam değişti

Editör: Hamza Özalkuş

Uluslararası Spor Araştırma Merkezi (CIES), dünya genelindeki 60 ligi mercek altına aldı ve teknik adam değişikliklerini inceledi.

60 ligdeki 850 takımdan 487'si sezon boyunca teknik adam değişikliği yaşadı. Kısacası bu kulüplerin yüzde 57.3'ü antrenörlerinden memnun kalmayıp değişiklik yaptı. 60 lig baz alındığında ise zirvede Tunus var.

Akşam'ın haberine göre Tunus Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden 16 takım da 2022-23 sezonuna başladığı teknik adamlarla yola devam etmedi. İkinci sırada ise Bosna-Hersek Premier Ligi var. Bu ligde mücadele eden 12 takımın 11'inde de değişim yaşandı. Üçüncü sırada Makedonya bulunuyor... Makedonya 1.Ligi'nde mücadele eden 11 takımın 10'unda da teknik adamlar değişti.

TÜRKİYE'DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Süper Lig ise bu sıralamada 22.basamakta yer aldı. Sezonun geride kalan bölümünde Süper Lig'de görev yapan 19 takımın 12'si teknik direktör değişikliği yaptı. En fazla teknik direktör değişimini ise Kasımpaşa yaşadı. Lacivert-Beyazlılar, sezona Sami Uğurlu ile başladı, ardından Şenol Can ve Selçuk İnan göreve geldi. Son olarak ise koltuk Kemal Özdeş'e emanet edildi.



TÜRKİYE'DEKİ TEKNİK ADAM DEĞİŞTİREN KULÜPLER:

GAZİANTEP: Erol Bulut / Erdal Güneş

HATAYSPOR: Ömer Erdoğan / Serkan Özbalta / Volkan Demirel

ÜMRANİYESPOR: Recep Uçar / Mustafa Er

İSTANBUL: Osman Zeki Korkmaz / Fatih Tekke

GİRESUNSPOR: Hakan Keleş / İrfan Buz

ANKARAGÜCÜ: Ömer Erdoğan / Sedat Ağçay / Tolunay Kafkas

KARABÜKSPOR: Pirlo / Alparslan Erdem

KONYASPOR: İlhan Palut / Stanojevic

KASIMPAŞA: Sami Uğurlu / Şenol Can / Selçuk İnan / Kemal Özdeş

ALANYASPOR: Farioli / Ersun Yanal / Ömer Erdoğan

BEŞİKTAŞ: Valerien Ismael / Şenol Güneş

TRABZONSPOR: Abdullah Avcı / Nenad Bjelica

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYEN TAKIMLAR:

ADANA DEMİRSPOR: Vincenzo Montella

BAŞAKŞEHİR: Emre Belözoğlu

GALATASARAY: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Jorge Jesus

KAYSERİSPOR: Çağdaş Atan

ANTALYASPOR: Nuri Şahin

SİVASSPOR: Rıza Çalımbay