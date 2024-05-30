1 sigara içmek istedi. Bütün evi küle çevirip hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
1 sigara içmek istedi. Bütün evi küle çevirip hayatını kaybetti

Kartal'da 81 yaşındaki yaşlı adamın içtiği sigara bütün daireyi sardı.

Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, sabah 06.30 sularında Atalar Mahallesi Melih Sokak'taki bir binada çıktı. İddialara göre, tek başına yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara'nın içtiği sigara yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ederken, Hasan Kara'nın yangında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yangında üç kişi dumandan etkilenirken, biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Serdar isimli görgü tanığı, "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar, tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar," dedi.

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