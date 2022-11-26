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Dolar euro bilerek yükseltilince 1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu

Türk lirası eridikçe eriyor. 1 TL'nin üretimi maliyeti 3 TL'ye çıktı. İşte bu maliyet liranın değer kaybının göstergesi gibiydi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:27
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1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu. Dolar euro bilerek yükseltilince

Dolar euro bilerek yükseltilince 1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu
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TL'nin geldiği değer üretim maliyetleriyle ortaya çıktı. Duy da inanma çünkü 1 TL'lik demir paranın üretim maliyetinin 3 lirayı aştığı öne sürüldü. Üretim maliyetlerinin kendi fiyatını getirmediği bu ortamda Türk Lirası da değer kaybetti.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti. Milli Gazete'de yer alan habere göre piyasadan toplanan madeni paralar hurdacılara satılıyor. Madeni paraların hurdacılardaki değeri ise kendi değerlerinden daha fazla. Hal böyle olunca 1 TL'ler bazı uyanıklar tarafından toplanmaya başlandığı ileri sürülüyor

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Sezgi Sevi
26.11.2022 10:44
kirayı ödüyoruz. 1.000 lira doğalgaz veriyoruz. tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu alıyoruz. Para bitti. Yeğen intihar etti, çocuk uzakta üç senedir hasret. Zarif bir insan nasıl mutlu olur. Dayanamıyoruz.  
 
Abbas
26.11.2022 10:31
İyi işte metal sanayicileri toplayın kar edin  
 
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