Dolar euro bilerek yükseltilince 1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu

TL'nin geldiği değer üretim maliyetleriyle ortaya çıktı. Duy da inanma çünkü 1 TL'lik demir paranın üretim maliyetinin 3 lirayı aştığı öne sürüldü. Üretim maliyetlerinin kendi fiyatını getirmediği bu ortamda Türk Lirası da değer kaybetti.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti. Milli Gazete'de yer alan habere göre piyasadan toplanan madeni paralar hurdacılara satılıyor. Madeni paraların hurdacılardaki değeri ise kendi değerlerinden daha fazla. Hal böyle olunca 1 TL'ler bazı uyanıklar tarafından toplanmaya başlandığı ileri sürülüyor