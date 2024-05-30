1 TL’ye satılık ev. Bunu da gördük

Ticaret Bakanlığı, '1 TL'ye satılık ev' ilanlarının gerçeği yansıtmadığını ve tüketicileri yanıltmak için kullanıldığını tespit etti. Bu çerçevede, söz konusu ilanların durdurulması ve ilan sahiplerine cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

Alınan yeni düzenlemeyle beraber, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacağı belirtilirken, bu çerçevede 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları yasaklanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde paylaştığı reklamlarda tüketicileri aldattığını belirledi.

Kurul, ilgili firmanın satılık evler için '1 TL' şeklinde tanıtım yaptığını fakat bu fiyatların gerçek dışı olduğunu paylaştı.

Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikayetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurduğunu belirtti.

İlgili reklamların yanıltıcı düzeyde olduğunu inceleyen kurul, reklama durdurma cezası uyguladığını söyledi.

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, bin 50 TL, 1 bin 950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurduğunu aktardı. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da değerlendirdi.

Evlerin bu fiyata satılmadığını, tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini belirleyen kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kestiğini açıkladı.