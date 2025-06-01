1 ton 200 kiloluk devasa kurbanlık 350 bin TL’ye satıldı

Kaynak: İHA
1 ton 200 kiloluk devasa kurbanlık 350 bin TL’ye satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken pazardaki en dikkat çekici kurbanlık, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun oldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken pazardaki en dikkat çekici kurbanlık, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Besici Ali Mercan'a ait tosun, 350 bin TL'ye 7 kişilik bir alıcı grubuna satıldı.

Kütahya'nın Enne Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Mercan'ın özenle yetiştirdiği panda cinsi tosun, vatandaşların büyük ilgisini çekti. 2 buçuk yaşındaki ve bin 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, 7 kişi tarafından ortaklaşa 350 bin TL'ye satın alındı.

Besici Ali Mercan, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz gibi baktık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50 bin lira ödediler. Tahminim her birine yaklaşık 80'er kilo et düşer. Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyor, biz de bundan memnunuz" dedi.

1 ton 200 kiloluk devasa kurbanlık 350 bin TL’ye satıldı

Son Haberler
Erdoğan’dan tebrik: Göklerin gururu 114 yaşında!
Erdoğan'dan 'Göklerin Kartalları'na kutlama!
CHP'nin miting hazırlıkları tamamlandı
CHP'nin miting hazırlıkları tamamlandı
28 üniversite, 25 şehir! ASÜ’den unutulmaz kongre
28 üniversite, 25 şehir! ASÜ’den unutulmaz kongre
Erdoğan, Hava Kuvvetleri’nin yıl dönümünü kutladı!
Erdoğan, Hava Kuvvetleri’nin yıl dönümünü kutladı!
Bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı için mesaide
Bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı için mesaide