1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı öğrenildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.