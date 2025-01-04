1 yıl yabancıya çalıştık

2024’e damgasını vuran olaylardan birisi de Carry Trade oldu.

Yabancı düşük faizli kendi para biriminden borçlanarak yüksek faiz veren Türkiye’ye yatırdı ve ciddi kazanç elde etti.

Carry Trade’de yabancı faizlerin marjından kazanır. Japon teyzeler (mi acaba?) sıfıra yakın faizden yen borçlanıp bunu TL’ye çevirip TL faizine yatırıyor. Çıkmak istediğinde de tekrar TL’yi yen’e çeviriyor – gidiyor memleketindeki borçlandığı yen faizini ödüyor – nette elinde para kalıyor.

Ne güzel kolay para!!!

Tabi buradaki esas risk nedir? Döviz kuru. Çünkü yabancı parasını kazandıktan sonra çıkıp giderken, kurdaki artış kazandığından fazla olursa zarar eder. Dolayısıyla görece sabit ve düşük trend eğilimli kuru sever Carry Tradeci.

Türkiye de bu arkadaşları kırmadı, istediklerini verdi. Ne pahasına orasını zamanla göreceğiz.

Peki Carry Tradeci japon teyzeler (yersen) gerçekten de kazandı mı?

Mesela yabancı 1 Ocak 2024’de Türkiye’ye girmiş olsun – cebindeki para 10.000 Dolar. Parayı TL’ye çevirdi ve bizim en yüksek piyasa değerine sahip para piyasası fonumuza yatırım yaptı diyelim. 31 Aralık 2024’de de parasını Dolara çevirip ülkeden çıksın.

Bu arkadaş ne kadar kazanmıştır sizce?

Serveti yukarıdaki gibi artar. Yıllık bileşik TL bazında 60%’a yakın getiri elde ediyor.

Asıl mühim olan, Carry Trade’ciler 2024’de TÜRKİYE’DEN DOLAR BAZINDA 34% KAZANDILAR.

Dolar bazında 34% risksiz kazanç inanılmaz bir şey. Anadolu tabiriyle “Pavyon Faizi” mi dersin “Tefeci Faizi” mi artık siz karar verin.

“Abi bu adamlar normalde kaç kazanıyor?” diye sorarsanız ben de merak ettim baktım.

iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF – 6 ay vadeli ABD Tahvillerine yatırım yapıyor – yüzde 5,52% kazandırmış

iShares Premium Money Market ETF: yüzde 4,68% kazanmış.

Sen bırak faizi para piyasasını, risksiz varlıkları falan. Adamların riskli varlıkları bile o kadar kazandırmamış!!!

S&P500 2024’de 24,7% Kazandırdı

NASDAQ100 2024’de 28% kazandırdı

Dow Jones 2024’DE 13% kazandırdı

Fransa CAC40 2024’de 0%

Londra FTSE100 2024’de 7,5%

Almanya DAX 21%

Hiçbiri bizim verdiğimiz getiriyi verememiş…

Peki bu adamlar bilmiyor mu bu Carry Tradecileri ülkelerine çekmeye – onlara yüksek faizler verip düşük kur ile ülkelerine dönmelerini sağlamaya? Madem çok iyi bir şey bu arkadaşlar niye yapmıyor?

Denize düşen yılana sarılır…

Kısacası Türkiye 2024’de carry trade’e çalıştı