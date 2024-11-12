1 yıllık çalışma meyvesini verdi: Uzaydan gelen şifreli mesaj çözüldü

Mayıs 2023'te ExoMars Trace Gas Orbiter, Avrupa Uzay Ajansı'na ait bir uzay aracı, Mars'tan Dünya'ya, uzaylı benzeri bir sinyal gönderdi. Bu sinyal, üç farklı gözlemevi tarafından alındı ve ham veriler internette paylaşıldı. Bu sayede dünya çapındaki amatör bilim insanları, sinyali çözme fırsatı buldu. Sonunda Ken ve kızı Keli Chaffin, bir yıl süren yoğun çalışmalarının ardından bu mesajı çözmeyi başardılar. Ancak, mesajın anlamı hala gizemini koruyor.

Sinyalin İçeriği Ne Anlatıyor?

Bu gizemli mesaj, hareketli beş kümeyi içeren beyaz piksellerden oluşuyor. Her bir küme, yaşamın yapı taşları olan amino asitleri temsil ediyor. Bu görüntü sabit değil; yalnızca bir saniyenin onda biri kadar kısa bir süre gösteriliyor. Ancak, mesajı gönderen ekip, amino asitlerin bu sinyalin gerçek mesajı olduğunu doğruladı, fakat anlamını açığa kavuşturmadılar. Şu an, bu mesajın neyi ifade ettiği konusunda hâlâ farklı yorumlar yapılıyor.

Projenin Tasarımında Kullanılan Yöntemler

Bu projeyi tasarlayan SETI Enstitüsü’nden sanatçı Daniela de Paulis, sinyalin tasarımının uzaydan gelen bir mesajın nasıl olabileceğini simüle etmek amacıyla oluşturulduğunu belirtiyor. Sinyal, Mars’tan Dünya'ya 16 dakika süren bir yolculukla iletildi ve Allen Telescope Array, Robert C. Byrd Green Bank Telescope ve İtalya'daki Medicina Radyo Astronomi İstasyonu gibi teleskoplarla alındı. Amatör bilim insanları, Discord üzerinden dünya çapında bir araya gelerek, veriyi çözmeye çalıştılar. Veriyi çıkarıp görselleştirmek 10 gün sürdü, ancak mesajı çözmek çok daha fazla zaman aldı.

Ken Chaffin, ham verilerden gelen ilk görüntüyü “yıldız haritası” olarak tanımlayarak, bu mesajın çözülmesinde gerekli algoritmalara aşina olduğunu söyledi. Aile, bu görüntüyü çözmek için hücresel otomatlar kullandı. Chaffin, kimyasal sınıflarda öğrendiği amino asit kümelerinin, mesajın anlamını ortaya koyduğunda tanıdık bir görsel olduğunu belirtti.

Anlamı Ne Olabilir?

Şu an, mesajın anlamı hala netlik kazanmadı. Proje ekibi, sinyalin çok karmaşık bir şekilde tasarlandığını ve çözümlenmesinin haftalar hatta yıllar sürebileceğini belirtti. Keli Chaffin, "Buna benzer bir projede babamla çalışmak, hayatımda bir kez yaşanacak bir deneyimdi" dedi. Ekip, mesajın sadece bir “merhaba” olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Ancak, anlamın ne olacağı kesin değil. Dünya çapında bu mesajı çözmeye çalışan bilim insanları arasında fikir birliği sağlanması oldukça zor. Herkes, bu mesajı kendi kültürel ve bilimsel geçmişine dayanarak yorumluyor. Ken Chaffin, mesajın "panspermia" teorisini temsil edebileceğini düşünüyor. Bu teori, yaşamın evrende yayılmış olabileceğini ve farklı gezegenler arasında taşınabileceğini öne sürüyor.

Sonraki Adım Ne Olacak?

Proje ekibi, mesajın anlamı konusunda halkın fikirlerini almaya devam edecek. Ancak, de Paulis, "Bir uzaylı medeniyetinden gelen bir mesajı alırsak, anlamı konusunda geri bildirim almayacağız. Bu yüzden anlamı kendimiz çözmek zorunda kalacağız" dedi. Sinyalin çözülmesi, belki de insanlık tarihinin en büyük bilimsel bulmacalarından biri olmaya aday.

Ekip, mesajın ne olduğunu anlamaya devam ederken, bu tür projeler, gelecekteki olası uzaylı mesajlarının nasıl çözüleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

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