10.5 milyon TL'lik altın kaplama iPhone 16 Pro Max! İlhamını Kanuni Sultan Süleyman'dan aldı

Lüks tasarımların ismi Caviar bu kez yeni bir iPhone modelini satışa sundu. Altın ve değerli mücevherler ile bezenen iPhone 16 Pro Max görenleri kendine hayran bıraktı.

Caviar, bu kez lüks düşkünlerinin karşısına altın, pırlanta veya zümrüt gibi değerli taşlarla süslü ve toplam değeri 10,5 milyon TL'nin üzerine çıkan iPhone 16 Pro Max modeli ile çıktı.

Bu iPhone 16 Pro Max'ı almaya parası yetenler bile sahip olamayacak. Çünkü sadece 3 adet satışa sunulacak.

402 DEĞERLİ TAŞ VE ALTINLA KAPLI

Telefonun arka kasasında 18 ayar altın kaplama üzerine tarihten esinlenen kabartmalar kullanılıyor. Kasanın ortasında dışa çıkıntılı yerleştirilen bir taç göze çarpıyor. Tasarımda elmas, safir ve yakut gibi 402 değerli taş bulunuyor.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN İHTİŞAMI

Telefonun ihtişamı ise 4 katlı bir taç takan Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan geliyor. Caviar tasarımında, Sultan Süleyman'ı merkeze alırken ayrıca sıra Roma İmparatoru Şarlman'ın ve Rus Çarı Korkunç İvan'ın kullandığı taçlardan da esin alıyor.

Dış tasarımı dışında telefon standart iPhone 16 Pro Max ile aynı özelliklerde. 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 301 bin 70 dolar yani yaklaşık 10,5 milyon TL'ye, 512 GB versiyon 10 milyon 514 bin 701 TL'ye, 1 GB versiyonu ise 10 milyon 527 bin 269 TL'ye denk geliyor.