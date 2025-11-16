Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, bu yıl 21–23 Kasım 2025 tarihlerinde 10’uncu kez edebiyatseverleri ağırlayacak.

10. Antalya Edebiyat Günleri, 21 Kasım Cuma günü Kaleiçi Hesapçı ve Hıdırlık sokaklarının kesiştiği noktada düzenlenecek "Şairler Kaleiçi’nde" başlıklı şiir dinletisiyle başlayacak. Aynı gün saat 14.00’te gerçekleştirilecek buluşmada, Abdülkadir Budak, Tuğrul Keskin, Ahmet Telli ve Neşe Yaşın gibi isimler şiirlerini seslendirecek.

Açılış etkinliğini, yine Kaleiçi’nde bulunan Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) düzenlenecek "Edebiyatımızda Nâzım Hikmet Köprüsü" söyleşisi takip edecek. Saat 15.00’te Ahmet Telli moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşiye Ali Cengizkan, Eren Aysan ve Sevgi Özel konuşmacı olarak katılacak.

Aynı akşam Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği "Sanat, Nereye" sergisi açılacak. Sergi sonrasında açılış gecesi ve ödül töreni düzenlenecek. Törende ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülünü paylaşan Cabir Özyıldız ve Özlem Dikeçligil’e ayrıca ‘En İyi İlk Öykü Kitabı’ ödülüne değer görülen Ceyhan Usanmaz’a ödülleri takdim edilecek.

Gecede ayrıca, 25–26 Ekim’de gerçekleştirilen öykü ve şiir atölyelerine katılan isimlere de ödülleri takdim edilecek. İki gün süren öykü atölyesinden Özlem Oral Gürdal, Aydan Bengi Matur, Ezgi Kavaklı Aydemir, Sude Naz Aydın, Ayşe Kural ve Canan Gülel ödül almaya hak kazandı. Atölyenin 9 yaşındaki katılımcısı Zafer Kartal Narman ise gecede Jüri Özel Ödülü verilecek. Şiir atölyesinde ise duygu ve imgeleriyle dikkati çeken Gülhis Topçu, Hacı Yusuf Sayın, Gülbahar Düşün ve Nilgün Oğuz, ödüllerini gecede alacak. Gecenin finalinde ise Gülcan Altan sahne alacak.

Antalya Edebiyat Günleri, 22 Kasım Cumartesi günü Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek panel ve söyleşilerle devam edecek. Günün ilk etkinliği, Ferruh Tunç moderatörlüğünde düzenlenecek "Edebiyat: Buradan Nereye" paneli olacak. Saat 10.15’te başlayacak panelin konuşmacıları arasında Prof. Dr. Ahmet İnam, Mahmut Temizyürek, Prof. Dr. Mustafa Cihan Camcı ve Orhan Koçak yer alacak. Öğleden sonra "Ödül Alanlar Masası" söyleşisi gerçekleştirilecek. Cabir Özyıldız, Özlem Dikeçligil ve Ceyhan Usanmaz’ın katılacağı söyleşinin moderatörlüğünü Tuncer Çetinkaya yapacak. Söyleşi saat 14.00’te başlayacak. Günün son etkinliğinde Ahmet Telli moderatörlüğünde düzenlenecek şiir okumaları yer alacak. Saat 16.00’da başlayacak etkinlikte Neşe Yaşın, Tuğrul Keskin ve Yunus Koray şiirlerini okuyacak.

Üçüncü gün olan 23 Kasım Pazar, "Estetik Diyaloglar" başlıklı panelle başlayacak. Saat 10.15’te başlayacak panelin moderatörlüğünü Nazmi Ağıl üstlenirken, konuşmacılar Akif Kurtuluş, Doç. Dr. Fatih Altuğ, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Doç. Dr. Yalçın Armağan olacak. Öğleden sonra düzenlenecek şiir okumalarında, Ali Cengizkan moderatörlüğünde Abdülkadir Budak, Akif Kurtuluş ve Nazmi Ağıl buluşacak. Etkinliğin başlama saati ise 14.00 olacak. Antalya’nın edebiyatla buluşması, "Antalya Edebiyat Günleri 10. Yılında" başlıklı özel oturumla sona erecek. Saat 15.30’taki panelde Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, İbrahim Karaoğlu ve Özcan Karabulut, etkinliğin on yıllık serüvenini değerlendirecek.