10 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Aralık Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 10 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 10 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

14:00 Kim Milyoner Olmak İster?

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Aldatmak

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)

02:00 Dört Psikopat (Yabancı Sinema)

03:45 Müzik Arası

04:45 Arda’nın Mutfağı

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 İyilik

01:45 Yasak Elma

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Gecenin Ucunda

16:00 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çöp Adam

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Çöp Adam

03:00 Toprak İle Fidan

05:30 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Kalk Gidelim

09:50 Hayallerin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Fas-Portekiz”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Fina Karşılaşması “İngiltere-Fransa”

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:10 Hayallerinin Peşinde

04:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Tavsiyesi

05:20 Kapanış