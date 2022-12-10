10 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Aralık Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 10 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 10 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
14:00 Kim Milyoner Olmak İster?
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Aldatmak
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
02:00 Dört Psikopat (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik Arası
04:45 Arda’nın Mutfağı
05:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 İyilik
01:45 Yasak Elma
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
14:00 Gecenin Ucunda
16:00 Yerli Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Çöp Adam
03:00 Toprak İle Fidan
05:30 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Kalk Gidelim
09:50 Hayallerin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Fas-Portekiz”
20:00 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Fina Karşılaşması “İngiltere-Fransa”
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:10 Hayallerinin Peşinde
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Tavsiyesi
05:20 Kapanış
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