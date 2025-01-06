10 ay hapis cezası alan ünlü gazeteci geri adım atmadı: Bedel ödemeye hazırım

Hırvat gazeteci Ivana Paradžiković, Osijek Belediye Mahkemesi tarafından 10 ay şartlı hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü gazeteci, “Provjereno” adlı televizyon programında gizli bir davanın detaylarını paylaşarak mağdurun kimliğini dolaylı yoldan ifşa ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Paradžiković, kararı sosyal medya üzerinden cesur bir açıklama yaparak değerlendirdi.

“AYNISINI YAPARDIM”

Paradžiković, paylaştığı mesajda, vicdanının sesini dinlediğini ve benzer bir durumda aynı şekilde davranacağını söyledi. "Zakon, ahlaki bir pusula değildir. İnsanlık tarihindeki en büyük adaletsizliklere, yasaların körü körüne uygulanması neden olmuştur" diyen Paradžiković, mağdur olan küçük bir kız çocuğunu koruma çabasıyla hareket ettiğini belirtti. Gazeteci, "İnsan haklarını savunmak için yasa ihlali gerekiyorsa, bu riski alırım," sözleriyle mesleki duruşunu özetledi.

AİLESİNDEN GÜÇ ALIYOR

Bu zorlu süreçte oğlu Hugo’nun desteği Paradžiković’i ayakta tuttu. Hugo’nun mizahi yaklaşımları ve annesine moral verme çabaları, Paradžiković’in duygusal bir paylaşımına ilham verdi. Genç Hugo’nun, annesini neşelendirmek için gerçekleştirdiği komik jestler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Paradžiković, "Oğlum, benim mucizem," diyerek oğlunun desteğine duyduğu minneti dile getirdi.

ADALET VE ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK

Paradžiković’in açıklamaları, gazetecilik etiği ve insan hakları arasında süregelen dengeyi sorguluyor. Araştırmacı gazetecilik ile adalet arayışı arasındaki ince çizgide duran Paradžiković, "Hakikat uğruna bedel ödemeye hazırım," mesajını verdi.