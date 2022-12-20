Ukrayna'da 10 aydır mahsur kalan iki uçağımız Türkiye'ye dönüyor

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'nda kalan iki A400M nakliye uçağı Türkiye'ye dönüyor.

20 Şubat 2022 Ukrayna-Rusya savaşı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna’ya yardım amaçlı uçan iki A400M askeri nakliye kargo uçağı yaklaşık 10 aydır Ukrayna’da mahsur bulunuyordu. A400M’ler, hava sahasının kapanması ve bir türlü sağlanamayan ateşkesten dolayı havalimanından ayrılamamıştı.

UÇAKLAR NATO HAVA SAHASINA GİRDİ

Bugün itibariyle dönüşe geçen 2 A400M Uçağı, çok kısa aralıklarla Ukrayna’dan kalkış yaptılar. saat 18:30 itibariyle NATO Hava Sahası’nda bulunan uçaklar, 10 aylık sürenin ardından emniyetli bir şekilde yurda dönmüş olacaklar. Uçaklar Ukrayna’dayken de bakımları, Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından yapılmıştı.

"KAYSERİ'YE İNTİKALLERİ BAŞLAMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır."

"SELAMETLE GELSİNLER"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın da A400M nakliye uçağının yurda dönüşüyle ilgili açıklama yaparak, "Savaştan dolayı Ukrayna'da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun, sağ salim, selametle gelsinler..." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZIN DA TAHLİYESİNİ PLANLAMIŞTIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 5 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı...