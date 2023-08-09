10 bin gizli IŞİD’li deşifre oldu. Liste İstanbul’da ele geçirildi

Sabah Gazetesi’nden Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, İstanbul'da aylarca takip ettiği İran istihbarat servisine çalışan özel bir hücreye çok gizli operasyon yaptığı ortaya çıktı.

Emniyetin dinlemesine, İran istihbaratına çalışan 5 kişilik hücre ile Özbekistan'daki IŞİD üyeleri arasındaki 'kargo' pazarlığı takıldı.

Tercüme edilen dinleme, IŞİD'in tüm dünya da uyuyan hücre sistemiyle kendi kendine silahlı ve bombalı eylem planlayıp uygulayan 'Yalnız Kurt' adlı terörist savaşçıların deşifre edildiği bir operasyona dönüştü.

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ YILLARDIR O ARŞİVİN PEŞİNDEYDİ

Batılı ABD'li CIA, İngiliz MI6, İsrail'li Mossad ile İran'ın VAJA adlı gizli servisleri yıllardır IŞİD'e yönelik karşı istihbarat ve örgüte sızabilmek adına espiyonaj faaliyetleri sürdürüyordu. Küresel istihbarat servislerine bağlı 40 özel ajan, Silahlı Terör Örgütü IŞİD'e ait paha biçilemeyecek nitelik de çok gizli bir kargoyu ele geçirebilmek için yıllardır Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan dağlarında farklı kimliklerle görevlendirilmişti. Tek görevleri 27 Ekim 2019 tarihinde öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yıllardır özenle sakladığı kargoyu ele geçirmekti. Batılı istihbarat servisleri için bu bilgilerin değeri paha biçilemeyecek kadar çok değerliydi.

Gizli arşiv içinde tövbe etmiş örgüt üyelerinin öz geçmişleri, aldıkları özel eğitim, örgütsel kabiliyetleri, hangi silahı kullandığı, hangi ülke vatandaşı olduğu, ailesi, bulunduğu ülkedeki adres ve iletişim bilgileri yer alıyordu.

IŞİD KURYESİ KARGOYU KAYBETTİM DEDİ BİLEK VE BACAKLARI KESİLDİ

ABD özel kuvvetler operasyonuna karşı eldeki kargo, Kureyşi tarafından görevlendirilen bir canlı kuryeye teslim ettirilerek güvenli bir ülkeye gönderilmeye karar verildi. Kargonun içeriğine vakıf olan kurye, ölümü göze alarak kargoyu satmayı planladı ve kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan kurye, aylar sonra uzun uğraşlar sonucu IŞİD tarafından yakalanarak sorgulandı. Önce iki ayak bileği vücudundan kesilen canlı kurye, kargoyu kaybettiğini öne sürdü. Her iki bacağı da kılıçla koparılan kuryenin canı bağışlanarak serbest bırakıldı. IŞİD, Özbekistan'da bir, Suriye'de iki örgüt üyesi kılıçla infaz etti ancak kargo ele geçirilemedi.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ GRUPLARA SATILDI

Özbekistan'daki gruplara satılan kargo, batılı istihbarat servislerine de pazarlanmak istendi. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri burada devreye girdi.

IŞİD’in bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği 24 farklı kanlı terör eylemi nedeniyle olası yeni saldırılara karşı örgüte yönelik 'istihbari önleme' çerçevesinde teknik çalışmalar yürütürken, Tacikçe yapılan bir telefon konuşması tercüme ettirilerek detaylı analiz ettirildi. Emniyete çalışan sivil bir istihbarat elemanı da bu konuyu teyit edince aylar süren takip süreci başlatıldı. Hem elemandan gelen bilgi, hem de tespit edilen yabancı dildeki konuşmanın istihbari açıdan birleştirildiğinde çok değerli olduğu anlaşıldı.

5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyetinin IŞİD’e yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntılarında, İran devletinin insansız hava araçlarının gizlice geliştirilmesi projesinde yer alan İran uyruklu işadamı görünümlü Seymur Rzayev, Türkiye'den Türki cumhuriyetlere sözde kargo taşımacılığı yapan BUTA Lojistik adlı şirketin sahibi İran uyruklu Hikmet Aliyev, Maden alım satım işleri yapan Zeyneddin Çalışkan, İran asıllı Türk vatandaşı İzmir'de asansör ticareti yapan ( Yaşar Kod ) Mehmet Çelik, İran istihbarat servisine stratejik projelere yedek parça temini için gizli projelerde görev alıyorlardı.

RAN O KARGO İÇİN DEVREYE GİRDİ

İran'ın batılı devletlerinin ambargosundan kaçmak için Seymur Rzayev ve arkadaşları, Ukrayna'dan İran devleti için silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yağ tankı, yağ pompası temin edip sonra Vietnam üzerinden İran ülkesine parçaları gizlice sokuyorlardı. Seymur Rzayev ve diğer hücre elemanları İstanbul'a geldiği dönemlerde istihbari iz bırakmamak için Türk vatandaşı İlyas Yıldırım adlı şahsın aracını gayri resmi kiraladıkları, araçla İran istihbaratı lehine faaliyetler yaptıkları öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin Müdürü Abdurrahman Soğuksu'nun hazırladığı 64 sayfalık fezlekeye göre, Şüpheliler Mehmet Çelik, Zeyneddin Çalışkan, Hikmet Aliyev, Seymur Rzayev ve İlyas Yıldırım bir kafede toplantı yaptıkları, IŞİD'in serverlarından gizlice çıkarılmış bir dijital kargonun IŞİD üyeleri tarafından satışa çıkarıldığını, bu gizli arşivin mutlaka İran İstihbarat servisine kazandırılması gerektiği konuşulur.

İRAN İSTİHBARATI 8.5 MİLYON EURO FİYAT BİÇTİ

Kargonun varlığından haberdar olan İran istihbaratı, dijital kargodaki bazı dokümanları görmek istediğini ve doğruluğunu ispat ettikten sonra istenen 8.5 milyon euroyu verebileceklerini Rzayev ve adamlarına iletti. Özbekistan-İstanbul hattında aylar süren pazarlıklar sonucunda bazı ön dokumanlar bu ekip tarafından Özbekistan'dan getirtilerek İran İstihbarat Servisi VAJA'ya İstanbul'da sunuldu. İran İstihbarat Bakanlığı, kargonun tamamı için istenen rakamı vermeye hazır olduğunu belirtir. Teslimat yerinin de İstanbul olması kararlaştırıldı. Dijital kargodan, IŞİD’in tüm dünyaya yayılmış olan 9 bin 952 teröriste ait biyografik istihbarat verilerinin olduğu fotoğraflı öz geçmiş ve kimlik bilgileri çıktı. Bu kişilerin daha önce deşifre olmamış tek başına eylem yapabilme kapasitesine sahip "Yalnız Kurt"lar olduğu saptandı.

Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda, Seymur Rzayev, İlyas Yıldırım, Zeyneddin Çalışkan, (Yaşar Kod) Mehmet Çelik ve Hikmet Aliyev gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı.

"Yalnız Kurt" terimi, güvenlik terminolojisinde tek başına karar alabilen, suikast, bombalı saldırı, gibi çeşitli terör saldırıları düzenleme kapasitesine sahip teröristlere yapılan bir isimlendirme.