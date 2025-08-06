10 bin keklik doğaya salınacak

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Proje, Iğdır Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) akademisyenlerin iş birliğiyle yürütülüyor.

PROJENİN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Proje, Kahramanmaraş’ın Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerini kapsıyor. İki yıl sürecek proje boyunca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün üretim merkezlerinde yetiştirilen toplam 10.000 kınalı kekliğin doğaya bırakılması hedefleniyor. Bu kekliklerin 5.000’i ilk yıl, kalan 5.000’i ise ikinci yıl doğayla buluşacak.

İlk salım, Afşin ilçesi kırsalında gerçekleştirildi. Ayaklarına seri numaralı halkalar takılan 200 kınalı keklik doğaya bırakılarak izleme süreci başlatıldı.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Projenin en önemli aşamalarından biri, salınan kekliklerin bölgeye adaptasyonunu ve popülasyonun gelişimini takip etmek. Bu amaçla şu yöntemler kullanılacak:

Saha Gözlemleri: Avcılar ve köy halkıyla yapılacak mülakatlar ve sözlü görüşmelerle, kekliklerin ne kadarının bölgede gözlemlenebildiği hakkında veri toplanacak.

Teknolojik Takip: Elde edilen veriler, teknolojik yöntemlerle toplanan bilgilerle birleştirilerek kekliklerin bölgeye uyum düzeyi bilimsel olarak değerlendirilecek.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Atalay, projenin bu aşamalarının kekliklerin adaptasyon başarısını ölçmede kilit rol oynayacağını belirtti.

Proje Ekibi

Proje ekibinde farklı üniversitelerden ve kurumlardan uzmanlar yer alıyor:

Doç. Dr. Ali İhsan Atalay (Iğdır Üniversitesi)

Prof. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Ülger (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emre Tüfekçi (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Arş. Gör. Ahmet Metin (Erciyes Üniversitesi)

DKMP İl Şube Müdürü Faruk Tülücü

Veteriner Hekim Selma Narter

Bu proje, kınalı keklik popülasyonlarının korunması ve izlenmesi alanında önemli bir bilimsel çalışma niteliği taşıyor.