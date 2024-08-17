10 bin lira ceza kesilecek. Doğal gaz sayacına bu işlemi yaptırmayan yandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 bin lira ceza kesilecek. Doğal gaz sayacına bu işlemi yaptırmayan yandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına yönelik yeni bir düzenlemeyi içeren genelge yayımladı. Bu genelge kapsamında eski sayaçların hepsi o tarihe kadar aşamalı olarak değiştirilecek. Sayaçlarını güncellemeyen kullanıcıların ise maddi cezalara tabi tutulacağı bildirildi.

HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN GÜNBOYU'NA TIKLAYIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sunulan doğalgaz sayaçlarının, 2025 yılının sonuna kadar kullanım dışı bırakılması planlanıyor. Bu düzenlemenin temel amacı, enerji tüketiminde doğruluğu ve güvenilirliği artırmak olarak belirtildi.

Bu süreçte, sayaçların denetimi Bakanlık tarafından yetkilendirilen ilçe yönetimleri veya kullanıcıların tercih ettiği servisler tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık, bu denetimler için herhangi bir ücret talep etmeyecek.

dogal-gaz-sayaci.jpg

Son Haberler
Kafede oturanlara kurşun yağdırdı Gündem
Kafede oturanlara kurşun yağdırdı
Bugün kimin maçı var? 17 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 17 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi Gündem
Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi
TRT'de spiker kavgası. Flaş Hande Baladın ve Melissa Vargas detayı Spor
TRT'de spiker kavgası. Flaş Hande Baladın ve Melissa Vargas detayı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü Gündem
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü
Orman yangınlarının ardından NASA'dan flaş Türkiye açıklaması geldi Gündem
Orman yangınlarının ardından NASA'dan flaş Türkiye açıklaması geldi