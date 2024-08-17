10 bin lira ceza kesilecek. Doğal gaz sayacına bu işlemi yaptırmayan yandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sunulan doğalgaz sayaçlarının, 2025 yılının sonuna kadar kullanım dışı bırakılması planlanıyor. Bu düzenlemenin temel amacı, enerji tüketiminde doğruluğu ve güvenilirliği artırmak olarak belirtildi.

Bu süreçte, sayaçların denetimi Bakanlık tarafından yetkilendirilen ilçe yönetimleri veya kullanıcıların tercih ettiği servisler tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık, bu denetimler için herhangi bir ücret talep etmeyecek.