10 bin lirası olan otomobil sahibi olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 bin lirası olan otomobil sahibi olacak

10 bin lirası olan herkes otomobil sahibi olacak. Ünlü otomobil markası gemileri yaktı

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