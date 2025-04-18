10 bin öğretmene kötü haber

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu “Mülakat ısrarı mağduriyetleri artırıyor. Atamalar sadece KPSS puanına göre yapılmalı” dedi.

Kuruoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, “yeni mağduriyetler yaratmayın” dedi.

Kuruoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı 10 bini Milli Eğitim Akademisi yoluyla olmak üzere, 25 bin öğretmen atanacağını açıklamış.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu

25 BİN DENİLDİ, AMA 15 BİN ATAMA YAPILACAK!

Bundan anlaşılması gereken, 2025 yılında 15 bin öğretmen atanacağıdır. Diğer 10 bin, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisinde başarılı olma şartıyla 2026 yılına kalacaktır.

Mülakat mağduru öğretmenlerimiz bir umut, çözüm beklerken, bu açıklama ile mağduriyerleri katmerli bir hal almıştır. Bu 15 bin atamanın da mülakat yoluyla yapılacağını biliyoruz. En azından, çok ümidimiz olmasa da, yaşadığımız mülakat faciasından bir ders alınarak, sadece KPSS üstünlüğü ile bir atama yapılır mı, diye umutlanmak istiyoruz.

Millî Eğitim Akademisi süreci, çok büyük haksızlık ve mağduriyerlere gebedir. Tüm bu yaşananlar öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden eğitim fakültelerine büyük bir darbedir.