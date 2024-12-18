10 bin yıl öncesine ait: Bilim insanları incelemesini sürdürüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
10 bin yıl öncesine ait: Bilim insanları incelemesini sürdürüyor

ABD’de evinin bahçesinde toprak arasından çıkan dişlerin incelemesi devam ediyor. Bilim adamları bulunan dişlerin 10 bin yıl öncesine ait bir mastodan çenesi olduğunu ifade etti.

ABD'nin New York kentinde yaşayan bir kişi evinin bahçesinde toprak arasından çıkan dişleri fark etmesi üzerine yetkililere haber verdi. Uzmanlar fosilin yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesi olduğunu ifade etti. New York eyalet Müzesi tarafından yapılan açıklamada, mastodonun yaşını, beslenme şeklini ve yaşam alanını belirlemek incelemeler yapılacağı ifade edildi.

Mastodonlar, günümüzden 5,3 milyon ila 10 bin yıl önce arasında yaşamış, modern fillerin ortak atalarına dair önemli evrimsel izler taşıyan canlılardır. Mastodonlar, mamutlardan ve fillerden belirgin şekilde farklıdır. Mastodonlar, mamutlardan daha düz ve uzun dişlere sahip ve yanak dişleri koni benzeri sivri uçluydu. Ayrıca, mastodonların dişleri mamutlarınkinden farklı olarak daha az kavisliydi.

10 bin yıl öncesine ait: Bilim insanları incelemesini sürdürüyor

10 bin yıl öncesine ait: Bilim insanları incelemesini sürdürüyor

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