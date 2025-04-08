10 bin yıl sonra ilk kez… Nesli tükenen Ulukurtlar hayata döndürüldü

10 BİN YIL SONRA İLK KEZ

ABD merkezli Colossal Biosciences şirketi, genetiği değiştirilmiş üç kurt yavrusunun güvenli bir tesiste yaşadığını açıkladı.

DEV BOYUTLARA ULAŞACAKLAR

3 ila 6 aylık olan yavruların 80 kilo ağırlığında olduğu ve yetişkinlikte 140 kiloya ulaşmalarının beklendiği belirtildi. Uzun beyaz tüyleri ve güçlü çeneleriyle dikkat çeken bu kurtlar, gri kurtlardan çok daha büyük bir tür olarak biliniyor.

NASIL YAPILDI?

Araştırmacılar, 13 bin ve 72 bin yıllık fosillerden elde ettikleri DNA verilerini kullanarak gri kurtlardan alınan hücreleri CRISPR teknolojisiyle değiştirdi. Genetiği düzenlenen embriyolar, taşıyıcı köpek annelere yerleştirildi ve 62 gün sonra yavrular dünyaya geldi.

"TAM BİR GERİ DÖNÜŞ DEĞİL"

Buffalo Üniversitesi'nden biyolog Vincent Lynch, "Bu yöntemle sadece yüzeysel benzerlik sağlanabilir, türün tam olarak yeniden yaratılması mümkün değil" dedi. Colossal ekibi ise yavruların vahşi yaşam becerilerini öğrenemeyeceğini kabul etti.

KIZIL KURT KLONLAMASI DA BAŞARILDI

Şirket aynı gün, nesli kritik derecede tehlikedeki kızıl kurtlardan dört klon ürettiklerini de duyurdu. Bu projeyle türün genetik çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Montana Üniversitesi'nden Christopher Preston, tekniğin koruma çalışmalarında kullanılabileceğini ancak hayvanların sakinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise çalışmayı "bilimsel mucize" olarak nitelendirdi.