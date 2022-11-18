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10 dakikada 12 enerji içeceği içen adamın pankreasına olanlara doktorlar bile inanamadı

İngiltere’de 10 dakika içinde 12 enerji içeceği içen adamın pankreası kendi kendini sindirmeye çalıştı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:26
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10 dakikada 12 enerji içeceği içti. Pankreasına olanlara doktorlar bile inanamadı

10 dakikada 12 enerji içeceği içen adamın pankreasına olanlara doktorlar bile inanamadı
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İngiltere’de yaşayan oyuncu J.S. meslektaşlarını etkilemek ve onlara cesaretini göstermek için 10 dakikada 12 adet enerji içeceği içti.

Bir süre sonra rahatsızlanan J.S.’nin pankreasında iltihap oluştu. Hastaneye kaldırılan J.S., ölümle burun buruna geldi.

36 yaşındaki kişinin pankreası, içeceklerdeki yüksek şeker, kafein ve kimyasallar nedeniyle tükenme noktasına gelmiş ve kendi kendini sindirmeye başladı.

ARKADAŞLARINA GÖSTERİRKEN ÖLÜYORDU
Daily Star'ın haberine göre, olay bir eczacının kendisinin ve meslektaşlarının hastalarının hikayelerini bir YouTube videosu aracılığıyla paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Klinik eczacı Dr. Bernard Hsu, “J.S. o sırada çalışıyordu ve oyuncu meslektaşlarını etkilemek için 12 enerji içeceği içmek gibi bir cesaret sergilemek istedi ancak kötü sonuçlandı” dedi.

ENERJİ İÇECEKLERİNE DİKKAT
Dr. Hsu, insanları enerji içeceği alımı konusunda şöyle uyardı: "Çoğu insan, enerji içeceklerinin aşırı miktarda tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini bilir. Arada bir içiyorsanız, genç ve sağlıklıysanız bu büyük bir sorun değildir. Ancak arka arkaya birkaç kutu içmeye başlarsanız, o zaman muhtemelen kötü şeyler olacak."

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