10 Ekim Dünya Saatçilik Günü olarak kabul edildi

İlk defa MÖ 4000’lerde Antik Mısırlılar tarafından kullanılmaya başlayan saat yüzyıllardır hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak yaşamımızdaki varlığını sürdürüyor.

Saatin insan yaşamında önemli bir yerinin hatırlatılması ve vurgulanması için İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclisi aldığı karar doğrultusunda 10 Ekim Tarihini “Dünya Saatçilik Günü” olarak kabul etti.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu’nun önerisi ile gündeme gelen “Dünya Saatçilik Günü” mecliste görüşülerek 10 Ekim’in “Dünya Saatçilik Günü” olarak kabul edilmesi kararına vardı.

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Şevket Arıkan; Dünya Saatçilik Gününe destek verdiklerini ve sektöre yönelik bir farkındalık kazandıracağını. İfade etti.

Saatçilik mesleğinin ve mikromekanik teknolojisinin eğitim ve gelişmesi için her türlü ilmi ve teknik çalışmalar yapmak amacı ile Bursa’da kurulan Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Hayrettin Akpınar’da Dünya Saatçilik Gününün önemine dikkat çekti. Bu nedenle desteklerini göstermek adına vakıf merkezinde “Dünya Saatçilik Günü”ne özgü yapacakları etkinliklerle katılacaklarını belirtti.

Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kadri Aydın’da 10 Ekim’in “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İTO, Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu,

saatçiliği, “insanoğlu olarak sahip olduğumuz en sınırlı kaynak olan zamanı ölçmenin yanında; bizlere, hayatımızın en önemli anlarını hatırlatan, bazen bileğimizde, bazen kalbimizin üzerinde taşıdığımız, bazen bir hayatı, dahası bir ulusu kurtaran, bazen de yaşam alanlarımızda bize eşlik eden vazgeçilmez tamamlayıcılarımız olan saatlerle iştigal eden çok güzel ve anlamlı bir meslek.” olarak tanımladı.

Gündoğdu, saatçiliğin aynı zamanda, geçmişten günümüze, dededen toruna geçen bir geleneği de ifade eden ender mesleklerden bir tanesi olduğunu vurguladı. Saatçiler olarak, hemen hepimiz, uzun yıllardır, işte böylesine manevi duygularla bağlı olduğumuz, bir meslekten çok bir hayat yolculuğu olarak gördüğümüz bu ekolü devam ettirme gayreti içinde olduklarına özellikle dikkat çekti.

Çağrı Gündoğdu, Hiç şüphe yok ki; saatçiliğin anlam ve önemini tek bir güne sığdırmak mümkün olamayacağını; ancak sektörel bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir günü ilk kez kutlama düşüncesini ortaya atmanın nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü fikrini destekleyen. Özellikle İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyelerine İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesine Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Şevket Arıkan ve tüm komite meclis üyelerine verdikleri destekten dolayı minnettar olduğunu vurguladı.











