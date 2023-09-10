İzleyiciler 10 Eylül Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Eylül Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Eylül Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?
10 EYLÜL PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Dilek Taşı
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:40 Yabancı Sinema Belalı Tanık 2
01:15 Yabancı Sinema Belalı Tanık
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman
14:45 Yerli Sinema Şaşkın Damat
16:15 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Yalan Dolan
11:15 Dizi TV
12:05 Kardeşlerim
15:40 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
22:45 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Yabancı Sinema Prangalı Mahkum
13:00 Gazete Magazin
16:15 O Ses Türkiye Kolaj
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik
22:15 Ruhun Duymaz
01:15 Yerli Sinema Recep İvedik