İzleyiciler 10 Eylül Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Eylül Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Eylül Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

10 EYLÜL PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Dilek Taşı

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:40 Yabancı Sinema Belalı Tanık 2

01:15 Yabancı Sinema Belalı Tanık

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman

14:45 Yerli Sinema Şaşkın Damat

16:15 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yerli Sinema Yalan Dolan

11:15 Dizi TV

12:05 Kardeşlerim

15:40 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

22:45 Yabancı Sinema Sahtekar İkili

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Yabancı Sinema Prangalı Mahkum

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik

22:15 Ruhun Duymaz

01:15 Yerli Sinema Recep İvedik