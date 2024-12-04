10 farklı marketten hırsızlık yaptı yakalandı

Kaynak: İHA
10 farklı marketten hırsızlık yaptı yakalandı

Muğla’nın çeşitli ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen İ.A., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Fethiye’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fethiye’de 4, Ortaca’da 3, Köyceğiz’de 2 ve Dalaman’da 1 olmak üzere toplam 10 farklı markette sigara ve kasa hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli İ.A., Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takip altına alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Fethiye’de olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

Yakalanan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, cezasını çekmek üzere Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

Polis ekiplerinin başarılı operasyonu, Muğla genelinde güvenlik güçlerinin hırsızlık olaylarına karşı kararlı mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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