10 gol attılar ama yine de yetmedi. Tarihe geçen maçta dramatik son

Norveç 3. Ligi'nde Lyn 1896 FK, sahasında karşılaştığı Fram Larvik'i 10-1 mağlup ederken mücadele tarihe geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
10 gol attılar ama yine de yetmedi. Tarihe geçen maçta dramatik son

Norveç Üçüncü Ligi'ndeki maç tarihe geçti. İkinci Lig'e çıkma mücadelesi veren Lyn eksi 5 averajı lehine çevirmek için 10 gol atmasına karşın istediğini alamadı.
Son haftaya Lyn 1896 FK ve Egersund 59'ar puanla girdi. Ancak Lyn'in rakibine göre eksi beş averaja sahipti.

Lyn'in Fram Larvik maçını farklı kazanması veya Egersund'un puan kaybına ihtiyaç duyuyordu.

İLK YARI 7 İKİNCİ YARI 3 GOL

Lyn, 7'si ikinci yarıda olmak üzere rakip ağları tam 10 kez havalandırdı.

2. Lig hayalleri kuran ekip sadece 1 gol yedi.

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Böylece 2. Lig'e yükselen Egersund oldu. Ancak Lyn'in bu çabası sonuç vermedi.

Çünkü Egersund rakibi Vard'ı 5-0 yendi ve Lyn'i artı 1 gol averajıyla geçerek 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

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