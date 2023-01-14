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10 günlük bebeği cami kapısına bırakıp terk ettiler

Karaman’da cami kapısında 10 gün önce doğduğu belirlenen terk edilmiş bebek bulundu. Sağlık durumu iyi olan bebeğin annesini bulabilmek için polis çalışma başlattı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 23:41
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10 günlük bebeği cami kapısına bırakıp terk ettiler

10 günlük bebeği cami kapısına bırakıp terk ettiler
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Olay, akşam saat 19.20 sıralarında Mansurdede Mahallesi 72. Sokak’ta bulunan Çelebi Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazına gelen cami cemaati namaz çıkışında kapının önüne bırakılmış bebeği görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Camiye gelen sağlık ekibi, bebeği alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

2 kilo 84 gram ağırlığında olan kız bebek kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Bebeğin kontrollerini yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Vurucu, “Bebeğimiz akşam saatlerinde cami avlusunda bulundu. Polisler tarafından 112’ye bildirilip hastanemize getirilmiş. Yaklaşık 1 hafta 10 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Bebeğin göbek bağı düşmüş, gözleri hala ödemli ve şiş duruyor. Bebeğin geldiğinde genel durumu iyiydi. Beslenmiş muhtemelen kan şekerine baktık, kan şekeri iyi ve vücut ısısı da yerindeydi. Çocuğumuzu yeni doğan servisimize yatırdık. Şuan bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kan aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var, onun için ışık tedavisine başladık. Kan sonuçları henüz çıkmadı ama bebeğimiz sağlıklı ve şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre planımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar. Zeynep bebek demişler, annesi öyle yazmış” dedi.

Polis, bebeği cami kapısına bırakan anneyi bulabilmek için çalışma başlattı. (İHA)

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