10 ilde dev operasyon! 16 şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
10 ilde dev operasyon! 16 şüpheli tutuklandı

Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 16 Eylül'de Ordu, Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin'de "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen suç örgütüne operasyon düzenledi.

39 adrese eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli, yakalandı. Suç örgütü yöneticilerinin ve üyelerinin 2023-2025 tarihleri arasında 835 adet banka hesap verisi incelendi. Suç geliri olduğu tespit edilen 1 milyar 190 milyon TL'nin kripto paralar üzerinden aklandığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi, 9'u adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

10 ilde dev operasyon! 16 şüpheli tutuklandı

10 ilde dev operasyon! 16 şüpheli tutuklandı

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!