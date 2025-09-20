10 ilde dev operasyon! 16 şüpheli tutuklandı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 16 Eylül'de Ordu, Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin'de "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen suç örgütüne operasyon düzenledi.

39 adrese eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli, yakalandı. Suç örgütü yöneticilerinin ve üyelerinin 2023-2025 tarihleri arasında 835 adet banka hesap verisi incelendi. Suç geliri olduğu tespit edilen 1 milyar 190 milyon TL'nin kripto paralar üzerinden aklandığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi, 9'u adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.