Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese 2 bin personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Elebaşılığını yurt dışında firari Ramazan Bayğara'nın yaptığı çetenin üyesi olduğu iddia edilen 106 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olaydan adli işlem başlatıldı.