Eskişehir'de 22 Temmuz 2025’te meydana gelen orman yanınına müdahale ederken 10 görevli hayatını kaybetmişti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Savcılığa göre 'Kusurlu' bulunmayan dosyada yer alan bilirkişi raporu, yangının yayılmasında Eskişehir Orman Genel Müdürlüğü’nün kusurlu olduğunu açıkça tespit etti.

TAKİPSİZLİK KARARINDA YER ALAN RAPORDA İHMALLER ZİNCİRİ

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sorduğu takipsizlik kararında yer alan raporda ihmallere işaret etti.

(üst soldan sağa): Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Sercan Ünti (alt soldan sağa): Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Tekin Enes Sarıyıldız

İhmaller arasında gözetleme görevlisinin uyuduğu ve yangına 2 saat 45 dakika sonra ancak müdahale edildiği yer aldı.

Çakırözer, yangının büyümesinde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Kozlu İşletme Şefliği ve Kozlu İşletme Müdürlüğü’nün ihmallerini tek tek sıraladı:

- Yaz aylarında önceki yıllara nazaran hava sıcaklıklarının 30-40 dereceleri bulduğu günlerde, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü Kozlu Orman İşletme Şefliği’nde yangın çıkan ormanda acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahale etmek amacıyla en azından 1 arazöz ve ekip görevlendirildiğine dair belge bulunmadığı,

- Kozlu Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın gözetleme kulesinde asgari 2 personel olması gerekirken 1 personel ile gözetleme yapıldığı, üstelik kule görevlisinin o tarihte 05:00 sıralarında hava aydınlandığı halde 07:30’da uykudan kalkması, 08:05’e kadar tuvalet ve yüz yıkama fasla yapması, kuleye çıkıp dışarıya baktığı yere yakın beyaz duman gördüğünü söylediği kule görevlisinin, yangını telsizle haberleşme merkezine bildirmemesi, sadece Kozlu İşletme Şefi’ne telefonla bildirmekle yetinmesi hususunda görevini tam gerçekleştirmediğinin tespit etmiş olması,

- Orman personelinin yangın görüldükten 1 saat 30 dakika sonra ancak 1 arasöz ile söndürme işlemine başlamış olduğu, yangının 07:00 civarında başladığı değerlendirildiğinde ise yangının başlama saati ile ilk söndürme çalışma saati arasında 2 saat 45 dakika gibi bir süre olduğu,

- Yangınların çok olduğu bir dönemde çalışabilecek yangınların erken tespit edilebilmesi için motosikletli, telsizli yer gezici postaların görevlendirilmediği,

- Yangın gözetleme kulesinde bir görevlinin çalıştırılmaması, yangına erken müdahale geç kalınması.