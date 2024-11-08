10 Kasım Atatürk’ü anma günü mesajı

Dr. Kileci, "Vatanının bütünlüğünü, milletinin bağımsızlığını yaşamı boyunca her şeyin üzerinde tutan Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve akılla biçimlendirdiği manevi mirası yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Büyük Önderimizin açmış olduğu bu aydınlık yolda, göstermiş olduğu hedeflere doğru yürümek ve emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatabilmek için bizden sonraki nesillere de Atamızı en doğru şekilde anlatmak ve bağımsızlığın önemini aktarabilmek en önemli görevimizdir" söyleyen Dr. Kileci, mesajını şöyle sonlandırdı:

"Asker, lider, devlet adamı olarak dünyaya örnek olan, devrimleriyle milletinin kalbinde yaşamaya devam eden, zaferleriyle tarih kitaplarına altın harflerle geçen Büyük Atamızı vefatının 86'ncı yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyorum."