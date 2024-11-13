10 Kasım'da Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
10 Kasım'da Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki mahalle meydanında bulunan Atatürk büstüne saldırı düzenleyen ve dün akşam saatlerinde yakalanan D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz ilçesinde meydana geldi. Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinin meydanlarında bulunan Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Büstlerde birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında D.K. isimli şüpheli, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. D.K., bugün işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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