10 Kasım'da bu da oldu! 'Utanın' AKP il binasına Erdoğan posteri astılar

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 10 Kasım'da asılan Erdoğan posterine tepki gösterdi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AKP il binasında Atatürk’ün posterinin asılmamasını eleştirerek, “Bu ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerine gölge düşüremezsiniz. Atatürk sevgisi ve saygısı bu milletin kalbinde yerini bulmuştur. Siz onu unutturamazsınız” dedi.

“CUMHURİYET SEVDALILARI HER YERDE”

CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Atatürk’e duyulan sevgi ve saygıyı vurgulamak amacıyla Denizli’de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sokakları Atatürk posterleri ve bayraklarla donattığını vurgulayarak, “Denizli’de her bir sokağı Atatürk ve Türk Bayrağı ile donatıyoruz. Halkımız, Cumhuriyet’in kurucusuna olan minnetini ve sevgisini her alanda göstermekte. Cumhuriyetin kazanımları, sadece bugünün değil, geleceğin de güvencesidir. Bizler, her zaman Cumhuriyet'in ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜLİZAR BİÇER KARACA'DAN POSTER TEPKİSİ: UTANIN

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca de sosyal medya üzerinden AKP'NİN bu tutumuna tepki gösterdi. Gülizar Karaca, paylaşımında “Bugün 10 Kasım... AKP Denizli İl Binası… Vatan topraklarını özgürleştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılı… O’nun posterini asmaya gerek duymayan aymazlara tek kelime… Eğer öyle bir duygunuz kalmışsa! Utanın! Utanın! Utanın!” ifadelerini kullandı.