YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak’tan Diyanet’e Türkiye geneli çağrı: “10 Kasım’da bütün camilerimizde Atatürk ve şehitlerimiz Mevlid-i Şerif’le anılsın.”

Kocaeli Valiliği’nin talimatı ile İl Müftülüğü tarafından 10 Kasım’da il merkezindeki tüm camilerde ve 12 ilçenin merkez camilerinde Mevlid-i Şerif programı düzenleneceğinin duyurulması, eğitim camiasında da yankı uyandırdı.

Bu uygulamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, “Milli mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, milletimizin ortak kıymeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizin aziz hatırasını Fatihalarla anmak tarihe, ecdada ve şehitlerimize vefanın ifadesidir. Aynı zamanda inancımızın gereğidir.” dedi.

Kocaeli Valiliği’nin tavrının takdire şayan olduğunu belirten Toprak, şunları söyledi:

“Valiliğimizi ve müftülüğümüzü tebrik ediyor, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Lakin görüyoruz ki 10 Kasım’da Atatürk ve silah arkadaşlarının camilerimizde Mevlid-i Şerif ile anılacak olması, bir kısım zihniyetleri rahatsız etmiş. Yazıklar olsun! Bugün bu topraklarda inancımızla, namusumuzla, töremizle, bayrağımızla ve hür devletimizle yaşayabiliyor isek bunu Atatürk ve onun kahraman yol arkadaşlarının mücadelesine borçluyuz. Allah onlardan razı olsun.”

“DİYANET, TÜM TÜRKİYE’YE TALİMAT VERSİN”

Ali Toprak, Diyanet İşleri Başkanlığı’na da açık çağrıda bulundu ve uygulamanın sadece bir ilde değil, ülkenin dört bir yanında hayata geçirilmesini talep etti:

“Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımız’dan rica ediyoruz; ülke genelindeki tüm müftülüklerimize çağrı yaparak, 10 Kasım’da bütün camilerimizde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin Fatihalarla, dualarla, tekbirlerle, selavatlarla anılmasını sağlayınız. Ki müptezeller rahatsız olmaya devam etsinler.”

“10 KASIM SADECE YAS DEĞİL, VEFANIN GÜNÜDÜR”

Toprak, Atatürk’ün bir putlaştırma ya da ideolojik sembol değil; bu milletin ortak değeri olduğunun altını çizerek, 10 Kasım’ın “milli hafızanın en mühim tarihlerinden biri” olduğunu vurguladı.

Eğitimci kimliğiyle öğretmenlere ve öğrencilere de çağrı yapan Toprak, genç nesillere tarihi belge, bilgi ve doğru kaynaklarla anlatma hassasiyetinin önemine dikkat çekti.

Toprak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu millet ne Atatürk’ünü, ne şehidini inkâr edenleri bağrına basar. Bu millet vefayı bilir. Bu millet, emanete sahip çıkar.”