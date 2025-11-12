YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, partisinin gençlik politikalarına ilişkin düzenlenen haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aklan, 10 Kasım’ın anlam ve önemine vurgu yaparak, “10 Kasım gibi bir tarihi, okulları tatil ederek unutturamazsınız. Türk genci, her şartta Atasına sahip çıkar” dedi.

Atatürk’e olan özlemlerinin her geçen gün arttığını belirten Aklan, “Zafer Partisi olarak dün Anıtkabir’de, Atamızın huzurundaydık. Atatürk gençliğinin sarsılmaz iradesiyle fikirlerini yaşatmaya, açtığı aydınlık yolu terk etmemeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Aklan, bazı çevrelerin 10 Kasım’ın toplumsal bilincini zayıflatma çabalarına tepki göstererek şu sözlerle konuştu:

“10 Kasım gibi bir tarihi, okulları tatil ederek unutturacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Türk gencinin büyük yüreği bu küçük tarih oyunlarına gelmez. Türk gençleri, her 10 Kasım’da Atasını minnetle, sevgiyle ve inançla anmaya devam edecektir.”

Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan Türkiye gençliğiyle ilgili rapora değinen Aklan, tabloyu “alarm verici” olarak nitelendirdi:

“18–24 yaş arası gençlerin üçte biri ne eğitimde ne de istihdamda. Mezun gençlerin iş bulma oranı Avrupa’nın en düşüğü. Çocuk işçiliği hızla artıyor. Bu ülkeye gençlik kazandırdığını söyleyenler konuya resmen Fransız kalmış durumda.”

Kocaeli’de bir parfüm deposunda hayatını kaybeden 15 ve 17 yaşlarındaki gençlerin yanı sıra Şanlıurfa’da inşaatta çalışırken düşüp ölen 14 yaşındaki çocuk işçiyi hatırlatan Aklan, “14 yaşındaki bir çocuğun inşaatta çalıştığı bir ülkede hangi gelecekten, hangi umuttan söz edebiliriz?” diyerek tepki gösterdi.

Son dönemde artan şiddet olaylarını gündeme getiren Aklan, 13 yaşında 9 suç kaydı bulunan bir çocuğun işlediği cinayete dikkat çekti:

“Yaşı kadar suç kaydı olan kriminallere alan açılırken namuslu vatandaş tedirgin yaşıyor, kimisi yaşayamıyor. Türkiye’de sokaklar güvenli değil, hiçbirimiz güvende hissetmiyoruz. Devlet, caydırıcı cezalarla toplum güvenliğini sağlamak zorundadır.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un gençlerin yurt dışına çıkışıyla ilgili açıklamasını da eleştiren Aklan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın bakan, ‘Gençler Aselsan’a baksın’ diyor ama gençlerin asıl derdi adalet yoksunluğu. Türk gençleri sizden de yönettiğiniz bakanlıktan da umudunu kesmiş durumda. Gençlerin adalete, liyakate, güvene ihtiyacı var. Adalet ekmek gibi, su gibi lazım.”

Aklan, TÜİK’in 2024 gençlik araştırmasına da atıfta bulunarak “18–29 yaş arası gençlerin yüzde 72’si kalıcı olarak başka bir ülkeye gitmek istiyor. Bu oran bile gençlerin size inanmadığının kanıtıdır” dedi.

“Hanım tuvaletiyle övünen sistem”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yaşanan yangın söndürme sistemi arızasına ve Marmara Üniversitesi’nin “kadınlar tuvaleti” tabelasını “hanım tuvaleti” olarak değiştirmesine göndermede bulunan Aklan, ironiyle şunları söyledi:

“Doğalgazdan kaynaklanmamasına mı sevinelim yoksa ‘kendiliğinden’ açılan yangın sistemine mi üzülelim bilemedik.

Marmara Üniversitesi de büyük bir icat yapmış! Kadınlar tuvaletinin tabelasını ‘Hanım tuvaleti’ olarak değiştirmiş. Devrim niteliğinde bir yenilik doğrusu. Gençlerin tüm sorunları çözüldü, rahat bir nefes aldık gerçekten.”

Zafer Partisi Gençlik Kolları olarak oluşturdukları yeni platformdan da bahseden Aklan, “Zafer Kuşağı ile gençlerin sesini, enerjisini ve fikrini bir araya getiriyoruz. Youtube kanalımızda sokak röportajları, gençlik programları yapacağız. İlk konuğumuz da Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ olacak.” dedi.

Konuşmasının sonunda Türk gençliğine seslenen Aklan, şu ifadelerle çağrısını tamamladı:

“Zorlandığınızı biliyorum. Bu haberleri konuşmak bizleri de zorluyor ama unutmayın, bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak sarsılmaz irade Atatürk gençliğindedir. Zafer Partisi, Türk genciyle birlikte bu karanlık sarmaldan ülkeyi çıkaracaktır.”