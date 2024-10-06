10. kattan düşen makine mühendisi yaşamını yitirdi

Samsun'da evinin 10. katındaki balkondan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası makine mühendisi Barış Özdemir (45), evlerinin 10. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.