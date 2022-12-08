10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi

(AA) - Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde gerçekleştirilen festivalde 210 film yarıştı.

Genç sinemacıları desteklemek amacıyla yapılan festivalde, finale kalan 10'ar film, sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Muhammet Beyazdağ "Her Şey Yolunda" filmiyle jüri özel ödülüne, Tayfun Belet ise "Unkapanı: Bitmeyen Masal" filmiyle en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.

Ulusal Kısa Film kategorisinde, Özgürcan Uzunyaşa "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada" filmiyle mansiyon, Volkan Güney Eker "Larva" filmiyle jüri özel ve Ercan Selim Öngöz ise "İnsan Ne Zaman Ölür?" filmiyle en iyi film ödülünün sahibi oldu.