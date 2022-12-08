9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin desteğiyle düzenlenen "10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali" sona erdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:49
Takip Et

10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi

10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi
+
Aa
-

(AA) - Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde gerçekleştirilen festivalde 210 film yarıştı.

Genç sinemacıları desteklemek amacıyla yapılan festivalde, finale kalan 10'ar film, sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Muhammet Beyazdağ "Her Şey Yolunda" filmiyle jüri özel ödülüne, Tayfun Belet ise "Unkapanı: Bitmeyen Masal" filmiyle en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.

Ulusal Kısa Film kategorisinde, Özgürcan Uzunyaşa "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada" filmiyle mansiyon, Volkan Güney Eker "Larva" filmiyle jüri özel ve Ercan Selim Öngöz ise "İnsan Ne Zaman Ölür?" filmiyle en iyi film ödülünün sahibi oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
2
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Sigarada 4 markaya zam. 4 lira birden yükseldi
3
﻿Sigarada 4 markaya zam. 4 lira birden yükseldi
﻿Sigarada 4 markaya zam. 4 lira birden yükseldi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
4
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
5
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
6
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿AB ve BM’den İran’a ''idamları durdur'' çağrısı
﻿AB ve BM’den İran’a ''idamları durdur'' çağrısı
﻿AB ve BM’den İran’a ''idamları durdur'' çağrısı
﻿Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı
﻿Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı
﻿Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı
﻿Osmaniye’de orman yangını
﻿Osmaniye’de orman yangını
﻿Osmaniye’de orman yangını
﻿BM, Myanmar açıklarında mahsur kalan Arakanlı mültecilerin acilen kurtarılmasını istedi
﻿BM, Myanmar açıklarında mahsur kalan Arakanlı mültecilerin acilen kurtarılmasını istedi
﻿BM, Myanmar açıklarında mahsur kalan Arakanlı mültecilerin acilen kurtarılmasını istedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.