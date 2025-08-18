10 kişi hakkında tutuklama talebi!

Selahattin Yılmaz, avukat Cem Duman, avukat Semra Ilık ve Turgut Öner’in de arasında bulunduğu 10 şüphelinin tutuklanması, Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talep edildi.

SELAHATTİN YILMAZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda Selahattin Yılmaz, ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast suçlamaları gözaltına alındı.

Yılmaz suç örgütü lideri olarak hakim karşısına çıkacak.