10 kişi hakkında tutuklama talebi!

Geçmiş dönemde Çakıcı ile Bahçeli'yi ziyaret eden Selahattin Yılmaz, son günlerde yaptığı lüks ofis paylaşımı ile gündem olan Avukat Cem Duman dahil 10 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Selahattin Yılmaz, avukat Cem Duman, avukat Semra Ilık ve Turgut Öner’in de arasında bulunduğu 10 şüphelinin tutuklanması, Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talep edildi.

SELAHATTİN YILMAZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda Selahattin Yılmaz, ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast suçlamaları gözaltına alındı.

Yılmaz suç örgütü lideri olarak hakim karşısına çıkacak.

