Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında zirve takibini sürdüren Iğdır FK Boluspor'u konuk etti.

Karşılaşmada 9'uncu dakikada Lico'nun attığı golle Boluspor öne geçti.

İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının başında 54'üncü dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla Iğdır FK 10 kişi kaldı.

Son dakikaya kadar rakibine direnene Iğdır FK 89'da Gianni Bruno'nun penaltıdan durumu eşitlemesiyle birlikte skoru 1-1'e getirdi.

Uzatma dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Iğdır FK puanını 18'e yükseltirken Boluspor ise puanını 13 yaptı.