PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Girona'yı 10 kişiyle 4-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Maçta öne geçen isimlerden biri, ABD’li futbolcu Malik Tillman oldu. PSV, Eredivisie lideri olarak sahaya çıktı ve ilk dakikalarda Ryan Flamingo'nun golüyle öne geçti. Flamingo, Tillman'ın uzun atışını iyi değerlendirdi ve Girona kalecisi Paulo Gazzaniga’yı yakın mesafeden geçti. Ancak, bu golün kontroversi doğurduğu belirtildi. Zira, Tillman'ın atışı sırasında topun saha dışına çıktığı iddia edildi, fakat Video Hakem (VAR) David Coote, müdahale etmedi.

Tillman, ilk yarının ilerleyen dakikalarında durumu 2-0’a getirdi. Sol kanattan içeri katılan Tillman, Gazzaniga’yı yakın köşeden low bir şutla geçerek ikinci golü attı. Girona, maçın ikinci yarısında Arnau Martinez’in ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Martinez, Noa Lang’i ceza sahası çizgisinin hemen dışında düşürdü.

Maçın ilerleyen dakikalarında, PSV yedek oyuncusu Ismael Saibari’nin savunmacı Olivier Boscagli’nin ayağına basması nedeniyle VAR tarafından iptal edilen bir golle karşılaştı. Ancak Johan Bakayoko, maçtaki durumu daha da güçlendiren bir golle skoru 3-0 yaptı. Ardından, Gazzaniga'nın bir şutunu çeldiği sırada Boscagli, yanlışlıkla topu kendi kalesine gönderdi ve PSV'nin gol sayısını 4'e çıkardı.

Bu galibiyet, PSV'nin 1992’den bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük zaferi oldu. PSV, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alarak puanını beşe yükseltti ve Girona'nın gerisinde kaldı. Bir sonraki maçında PSV, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk edecek, Girona ise Avusturya'da Sturm Graz ile karşılaşacak.