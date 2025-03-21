10 kişi kalan Çin, Suudi Arabistan'a yenildi

Suudi Arabistan, son dört maçından sadece iki puan almıştı ve grup ikinciliği için mücadele eden Avustralya'nın 5-1’lik Endonezya galibiyeti, Suudi ekibini büyük bir baskıya sokmuştu. Ancak Riyad'daki galibiyet, Herve Renard'ın öğrencilerine nefes aldırdı.

Maçın başında, Suudi Arabistanlı oyuncu Salem Al-Dawsari, ikinci yarının hemen başında attığı golle takımını öne geçirdi ve gruptaki sıralamada 3. sıraya yükseldi. Bu gol, Suudi Arabistan’ı Avustralya'nın sadece bir puan gerisine, Endonezya, Bahreyn ve Çin’den ise üç puan öne taşıdı.

Japonya, Bahreyn’i geçerek Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi

Suudi Arabistan, maçın ilk yarısında güçlü bir performans sergiledi ancak bir golü iptal edildi. Orta saha oyuncusu Faisal Al-Ghamdi’nin Musab Al-Juwayr’in ortasına yaptığı vuruş, topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesi sonrası Al-Ghamdi’nin elle müdahalesi tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Çin, Lin Liangming’in Hassan Kadesh’e yaptığı faul sonucu 10 kişi kaldı. Bu, Suudi Arabistan için bir avantaj yarattı ve ikinci yarının başında gol geldi.

İkinci yarının başında, Al-Dawsari, Ayman Yahya’nın sol kanattan yaptığı şutun kaleci Wang Dalei tarafından uzaklaştırılmasının ardından gelen topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Suudi Arabistan’ın elemelerdeki son 410 dakikadaki ilk golü oldu ve takıma büyük bir moral verdi.

Grup C’de Japonya, Bahreyn’i 2-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü ve Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu. Suudi Arabistan ise, 2. sıradaki Avustralya’nın sadece bir puan gerisinde kalmışken, Çin’e karşı kazandıkları galibiyetle, Japonya deplasmanında oynayacakları zorlu maç öncesi avantaj sağladı. Grup sıralamasındaki ilk iki takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak, üçüncü ve dördüncü ise play-off oynamaya hak kazanacak.