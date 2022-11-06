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Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı

Manchester City, Fulham karşısında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta 3 puanı 90+5'te Haaland'la kurtardı ve liderliğe yükseldi

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:16
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10 kişi kalan Manchester City'yi Haaland kurtardı

Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26. dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.

 

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