10 kişi kalan Sivasspor galibiyeti kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 kişi kalan Sivasspor galibiyeti kaptı

Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Sivasspor, 10 kişi kalmasına rağmen galip gelerek 3 puanı aldı.

Süper Lig’in 11. Haftasında Sivasspor kendi evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Çaykur Rizespor, 8. dakikada Varesanovic’in golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile biterken ikinci yarıya Sivasspor golle başladı. Dakikalar 49’u gösterdiğinde Sundberg’in golü skora eşitliği getirdi. Sundberg, 61. dakikada ise takımını galibiyete taşıyan golü atarak skoru 2-1’e getirdi.

Sivasspor, 72. dakikada Uğur Çiftçi’nin kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı.

Sivasspor, 10 kalmasına rağmen skoru koruyarak maçı 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorla Sivasspor 17’ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.

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