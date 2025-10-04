10 kişilik Aslan Kartal'a avlanmadı! Derbide puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş’ı ağırladı. Ezeli rakipler arasında oynanan derbi 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, 12. dakikada Abraham’ın golüyle öne geçti. Galatasaray’da Davinson Sanchez, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik oynamasına rağmen oyundan kopmayan sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki taraf da net fırsatlar yakalasa da skor değişmedi ve dev derbi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla milli araya Galatasaray 22, bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 17 puanla girdi.

GALATASARAY'IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

BEŞİKTAŞ 5 SENE SONRA YİNE SERGEN YALÇIN İLE PUAN ALDI

Opta verilerine göre siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Galatasaray deplasmanında Mart 2020’den bu yana ilk kez puan aldı. O dönemde de Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın vardı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK PUAN KAYBI

Bu maça kadar ligde 7’de 7 yapan Aslan, böylece bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 22 puanla lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.

GALATASARAY YENİLMEZLİĞİ 29 MAÇA ÇIKARDI

RAMS Park’ta son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup olan Cimbom, daha sonra burada Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

GALATASARAY 1-1 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1’ İlk düdük çaldı ve derbiye ev sahibi Galatasaray başladı.

İLK ŞUT GALATASARAY'DAN

2' Beşiktaş savunması, Galatasaray'ın taç atışından gelen topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Topla buluşan Torreira uzaktan şansını denedi. Ancak etkisiz bir vuruş yaptı.

UĞURCAN’DAN MUHTEŞEM REFLEKS

9' Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny’nin kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Emirhan Topçu’nun kafa vuruşunu Uğurcan Çakır mükemmel bir refleksle kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ DERBİDE ABRAHAM İLE ÖNE GEÇTİ

12' GOL! Orkun ceza sahası içerisinde topla buluştu. Dar açıdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu kale önünde Abraham tamamladı. Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti.

MAÇIN İLK SARI KARTI SERGEN YALÇIN'A ÇIKTI

21' Hakem Yasin Kol, Beşiktaş yedek kulübesinde itirazlarından dolayı Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

GALATASARAY'DA ŞANSIZ SAKATLIK

24' Galatasaray'da Wilfried Singo ilk dakikalarda arka adalesinden sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre devam eden Singo sonrasında kendini yere bıraktı ve sağlık ekibi eşliğinde oyun alanını terk etti. Singo'nun yerine Sallai oyuna dahil oldu.

BARIŞ ALPER'İN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI ÇIKTI

28' Barış Alper Yılmaz ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe sert bir şut gönderdi. Top direğin yanından auta gitti.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

35' Galatasaray defansının arkasına sarkan Rafa Silva, Davinson Sanchez'in yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol ceza sahası önünde serbest vuruşa hükmetti ve son adam olmasından dolayı Kolombiyalı stopere kırmızı kart gösterdi.

UĞURCAN'DAN KRİTİK BİR KURTARIŞ DAHA!

37' Orkun'un sağ kanattan ortasında El Bilal Toure kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topu Uğurcan Çakır son anda çıkardı.

DERBİDE GERGİN ANLAR: KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

40' Galatasaray’dan Victor Osimhen ile Beşiktaş’tan Emirhan Topçu arasında yaşanan gerginliğin ardından iki oyuncu da sarı kart gördü. Pozisyonda ayrıca kalesini terk ederek tartışmaya dahil olan kaleci Mert Günok da sarı kartla cezalandırıldı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ

YASİN KOL VAR'I DİNLEDİ, 'DEVAM' DEDİ

46' Ceza sahası içerisinde Sallai yerde kaldı. Bir süre VAR'ı dinleyen Yasin Kol, sonrasında oyunu devam ettirdi.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI

55' GOL! 10 kişi oynayan Galatasaray derbide eşitliği yakaladı. Mert Ndidi ile kısa oynamak istedi. Torreira'nın baskıyla sırtı dönük Ndidi'den topu kapıp ceza sahası içerisindeki İlkay'a aktardı. Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalayan İlkay Gündoğan cezayı kesti.

HAKEM YASİN KOL'A BÜYÜK TEPKİ!

68' Toure'nin ofsayta düştüğü pozisyon sonrası Galatasaray'ın topu kapıp atağa kalkması nedeniyle avantaj oynatan hakem Yasin Kol, Sallai'nin üçüncü bölgeye topu taşıdığı sırada atağı durdurup ofsaytın kullanılması gerektiğini işaret etti. Galatasaray kulübesinden Yasin Kol'un bu kararına sert tepki gösterildi.

BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ

73' Beşiktaş önemli bir fırsat kaçırdı. Cengiz Ünder'in kale önüne çevirdiği topa gelişine vuran Rafa Silva net pozisyonda çerçeveyi tutturamadı.

UĞURCAN DİREK DİBİNDE DİKKATLİ

83' Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder dar açıdan çektiği şutta Uğurcan'ı geçemedi.

DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI

90+4' Hakem Yasin Kol, son düdüğü çaldı ve dev derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

DERBİDE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham