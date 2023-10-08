10 kişilik Rize'den Samsun'a ders. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Ülkenin en yağışlı bölgesi Rize’de, ender görülen güneşli pırıl pırıl bir havada oynanan Karadeniz derbisinde gülen ve hak eden taraf ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

Son beş karşılaşmasını da kaybeden Yılport Samsunspor, acaba bir siftah yapabilir miyim? dediği Rize deplasmanında da, arzusunu bu fırsatı yakaladıysa da yine gerçekleştiremedi.

İlhan Palut bir cezalı, iki sakat, 3’ ü de, statü gereği kadrosunda olmayan 6 eksik oyuncu ile hazırlandığı bu 90 dakikanın, daha 13. dakikasında 10 kişi kalınca oyun mantalitesini akıllıca değiştirmek zorunda kaldı.

Teknik adam problemini henüz çözemeyen Samsunspor; Futbol Direktörleri Fuat Çapa ve yardımcı antrenörleri Emre Bayraktar ile çıktıkları bu maçta, bu sezon için bir ilke imza atmak istedi.

Kırmızı Beyazlılarda 3 sakat oyuncusundan yoksundu bu güzel havada.

Yeşil Mavililerin sahada Mithat’ın gole giden Fofana’ya, arkadan yaptığı hareketle kırmızı kart görmesi, takımının 10 kişi kalmasına neden oldu.

Trendyol Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan konuk ekibi, Rizespor’un 10 kişi kalması daha da cesaretlendirirken; Şirinler sahaya daha iyi yayılıp, oyunu bu dakikalarda ev sahibin sahasına yıktı.

Her iki ekibin taraftarları Çaykur Didi Stadyumu’nda gönül verdikleri takımlarını yalnız bırakmazken, Atmacalar Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç galip gelmek için de çıktığı bu karşılaşmada bunu gerçekleştirdi. Hem de 10 kişi kaldığı bir maçta.

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İlk 45 dakikada her iki Karadeniz temsilcisi de, duran toplarla gol arama yoluna gittiler, gitmediler değil! Ev sahibi 10 kişi kaldıktan sonra kontratak yoluyla gol pozisyonları aradı. Zaman zaman konuk ekibe bu konuda da sıkıntı yarattı.

Birbirlerine karşı olan atakların, genelde orta sahada önünü kesmek için, çok faullü oynayarak futbolu o zaman birimi içinde çirkinleştirdiler.

Çok erken dakikalardan itibaren rakibine oranla bir kişi fazla oynayan Kırmızı Beyazlılar, Yeşil Mavililere karşı çok ezici bir üstünlük kuramadı, bir tempo tutturamadı. Oyunu kendine göre çok etkili domine edemedi ki ekipte 3. bölgede ses getirecek bir şekilde, çok net etkili olamadı.

Samsunspor takımı, özellikle ilk yarıda kazandığı hatırı sayılır köşe atışlarında, kendine pozitif bir katkı sağlayamadı.

Konuk ekip, rakibini 10 kişi yakaladığı bu deplasmanda ilk kez 3 puan alabilmek için, ikinci yarıya o mantalite ile başladı. Bu yarıda oyunu haliyle forse etmek istedi. Bu yarıda kendi sahasında yarı alanda top çevirerek, fazla ayağa oynayarak arada bir de olsa, Rizespor defansında boşluk yaratmak istedi.

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Samsun’un kenar kulübesi son 20 dakikaya girildiğinde, top tekniği yüksek takım kaptanları Osman Çelik’i, Tırpan’ın yerine oyuna dahil etti.

Maçın başından beri adeta eksik oynayan Rizespor ve yoğun çaba sarf eden Samsunspor’da fizyolojik yorulmalar başlayınca, son 15 dakika futbol yerini faul düdüklerine bıraktı.

Kayseri Bölgesi’nden Abdülkadir Bitigen, sanırım zırt-pırt düdük çalmaktan yoruldu. Futbolun en çirkin şeyi olan fazla düdükle oyunu kesmeyi istemese de bunu yapmak zorunda bırakıldı. Fazla top kayıpları her iki takıma da oyun kurmakta zorluk çıkardı.

Her iki takım adeta beraberliğe razı bir görüntü sergilemeye başladığı dakikalarda; 10 kişi devam eden Atmacalar, son 10 dakikaya girildiğinde Varesanovıc’in asistine arka direkte Benhur’un yapıştırdığı kafa ile golü bularak, bir anda öne geçti.

Oyuncu değiştirmekte kesinlikle geç kalan konuk ekip, bu golden sonra 3 oyuncusunu birden değiştirdiyse de, istediğini yine alamadı. Bu Karadeniz derbisinde alkışı ve 3 puanı hak eden ve ayakta alkışı alan ise Çaykur Rizespor oldu.

Samsunspor ise galibiyetle tanışmayı yine bir başka haftaya bıraktı.