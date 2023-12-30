10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı

Kaynak: İHA
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 sürücüden 3'ü savcılıktan, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

3 sürücü ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme’ suçuyla tutuklandı.
Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2’si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere toplam 63 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Metro Turizm firmasının 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve tır sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. olmak üzere toplam 7 sürücü gözaltına alındı. Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Burada savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme’ suçuyla tutuklandı.

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