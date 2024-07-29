10 mahalleyi ilgilendiren yol hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol platformu bozuk olan ve gerek trafik yoğunluğu gerekse ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan Kocasinan ilçesi Erkilet, Kemer, Emmiler ve Taşhan mahallelerinde önemli bir çalışmayı tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla, Erkilet bölgesindeki muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Erkilet Hıdırellez Tepe-Kemer mahalle yolu 4,5 kilometrelik yol trimer ile sökülerek yol altyapısı güçlendirildi, yol platformu genişletildi ve alt temel ve temel malzeme çekildi. Mevcut sanat yapıları genişletildi ve ardından sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Kemer Mahallesi girişinde yer alan bozukluklar trimer ile sökülerek sıcak asfalt dökülürken, Çevril mahalle yolu kavşağı olan Taşhan mahalle yolu 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapıldı. Kemer mahalle yolu bağlantısı olan Emmiler mahalle yolu 5,6 kilometre yolun genişletme çalışmaları ve dolgu ile alt temel malzeme serilme çalışmaları tamamlanıp, sıcak asfalta hazır hale getirildi. Toplamda yaklaşık 13,6 kilometrelik grup yolda, 27 bin ton bitümlü sıcak karışım asfalt kullanıldı. Yol çizgileri de çekilerek hizmete açılan bu projede, yol genişletme, güçlendirme, sıcak asfalt (bitümlü sıcak karışım) ve sanat yapıları için toplam 51 milyon 157 bin TL harcandı.

Bu yol çalışmaları ile Erkilet, Emmiler, Dadağı, Kemer, Taşhan, Ebiç, Mahzemin, Yamula, Boğazlıyan ve Ankara'ya doğru giden ana arterde ulaşımın konforu ve güvenliği arttırıldı. Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, yapılan bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkürlerini iletti.